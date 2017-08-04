Попавшие под электричку в Перово пытались обойти турникеты по путям

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Двое мужчин пострадали и один погиб, попав под колеса электрички на железнодорожной станции Перово, пытаясь пройти на платформу по путям в обход турникетов. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК России.
"По предварительным данным, сегодня около 09:00 мск трое мужчин пытались проникнуть на железнодорожную платформу станции Перово Казанского направления Московской железной дороги в обход турникетов и один из них был травмирован проходящим по станции электропоездом сообщением Москва - 47 км. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - сообщили в ММСУТ.
Двое его спутников скрылись с места трагедии.
По данному факту проводится доследственная проверка, к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа.