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СМИ: несовершеннолетний россиянин взобрался на небоскреб в Мехико

Происшествия
4 августа, 14:56 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 4, августа. /ТАСС

Молодой человек не пользовался каким-либо снаряжением, пишет газета El Universal

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МЕХИКО, 4 августа. /ТАСС/. 17-летний россиянин, взобравшийся на высотное здание, задержан в мексиканской столице. Об этом сообщила в четверг газета El Universal.

По ее данным, при восхождении на южную башню комплекса офисных зданий, занимаемую компанией Nestle, молодой человек не пользовался каким-либо снаряжением, включая веревки или страховку. Чтобы подойти к стене небоскреба, юноше пришлось преодолеть трехметровый забор, в чем, как утверждают опрошенные изданием очевидцы, ему помогли двое неизвестных мужчин.

На крыше здания нарушитель был остановлен сотрудниками министерства общественной безопасности Мексики, после чего его спустили на землю на вертолете. Согласно утверждению газеты, задержанный Кирилл Н. оказался гражданином России. Сейчас он находится в национальном институте миграции, где устанавливается, имелись ли законные основания для его пребывания на территории страны.

В наше время самым известным городским скалолазом, прозванным "человеком-пауком", является француз Ален Робер. За свои достижения он включен в Книгу рекордов Гиннесса. В частности, Робер уже успел покорить башню Total в Париже, башни-близнецы Petronas в Куала-Лумпуре, офисы банков в различных странах, главное здание МГУ в Москве и самое высокое сооружение в мире - небоскреб "Бурдж Халифа" в Дубае.

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