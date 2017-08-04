В Ботсване накануне первого визита в Африку далай-ламы похитили статую Будды

ПРЕТОРИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Неизвестные похитили в Ботсване статую Будды весом почти полтонны накануне визита в страну далай-ламы.

Как сообщил представитель ботсванской полиции, бронзовая статуя высотой 1,5 м и шириной 1,2 м пропала из буддийского храма в столице республики - Габороне. Это произошло ночью, ворам удалось отключить охранную сигнализацию.

Национальная буддийская община заявила, что произошедшее погрузило ее в глубокую скорбь, и обратилась за помощью к правоохранительным органам. Внимание преступников к скульптурному изображению может объясняться тем, что, по их данным, оно было изготовлено из золота. По словам президента Ассоциации буддистов Ботсваны Дарсини де Силва, рыночная стоимость статуи как изделия из бронзы составляет около $25 тыс., но для верующих она ценна как символ.

Статуя была доставлена в Ботсвану и освящена десятью тайскими монахами в июне 1996 года. В том же храме осталась еще одна статуя Будды, которая была приобретена в Шри-Ланке в 1992 году.

Ботсванская полиция заявила, что пока подозреваемых задержать не удалось, идет следствие.

Визит далай-ламы

Нынешнее похищение совершено накануне намеченного на 17-19 августа визита в Ботсвану далай-ламы. Это будет его первое посещение Африки. Грядущее событие вызвало недовольство у правительства КНР, считающего духовного лидера буддистов "сепаратистом, угрожающим единству страны". Однако несмотря на предупреждение, последовавшее из Пекина, власти Ботсваны не отменили визит.

Правительство Ботсваны, давшее добро на приезд далай-ламы, подчеркивает, что тот прибудет в Габороне как частное лицо, что не означает политической поддержки Габороне тибетских сепаратистов. Тем не менее, президент Ян Кхама обещал принять его как почетного гостя и лично встретиться с буддистским лидером.

Внезапно возникшая напряженность с важным зарубежным партнером заставила министра иностранных дел Ботсваны Пелономи Венсон-Моитои объясниться перед депутатами парламента, потребовавшими подробного отчета о стратегии отношений правительства с Китаем. "Ботсвана сохраняет приверженность политике "одного Китая", - заверила министр парламентариев во время выступления в Национальной ассамблее. В то же время она отметила, что, будучи демократическим и суверенным государством, Ботсвана вправе сама решать, кого пускать или не пускать на свою территорию.

Соседняя с Ботсваной ЮАР ранее трижды отказывала далай-ламе в визе, в результате чего в 2014 году даже сорвалось его участие в конференции лауреатов Нобелевской премии мира.