ABC: в результате стрельбы в парке в Калифорнии убит один человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу в парке в американском городе Санта-Моника (штат Калифорния), один человек убит. Об этом сообщил в пятницу местный филиал телеканала ABC со ссылкой на полицию.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка быстро обнаружили стрелявшего. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

О других подробностях инцидента пока не сообщается. Полицейские опрашивают свидетелей произошедшего.