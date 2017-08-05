ABC: в результате стрельбы в парке в Калифорнии убит один человек

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НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу в парке в американском городе Санта-Моника (штат Калифорния), один человек убит. Об этом сообщил в пятницу местный филиал телеканала ABC со ссылкой на полицию.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка быстро обнаружили стрелявшего. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.
О других подробностях инцидента пока не сообщается. Полицейские опрашивают свидетелей произошедшего.