Директора ростовского банка подозревают в выдаче невозвратного кредита на 120 млн рублей

Бегуны из Краснодара и Чувашии стали победителями Сибирского международного марафонаСпорт 5 августа, 10:53
Вратарь: всех подмосковных футболисток-участниц Спартакиады можно назвать героинямиСпорт 5 августа, 10:50
Уголовное дело возбуждено по факту кражи экипировки из раздевалки ХК "Автомобилист"Происшествия 5 августа, 10:25
Хакеры выложили в интернет серию "Игры престолов" до ее показаКультура 5 августа, 9:12
Подмосковные футболистки выиграли Спартакиаду учащихся РоссииСпорт 5 августа, 9:00
Минобороны опубликовало ролик об экипаже Су-34, представляющем ВКС на АрМИ-2017Армия и ОПК 5 августа, 8:01
LA Times: Шварценеггер намерен добиваться ужесточения экологических норм в СШАОбщество 5 августа, 7:48
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климатуМеждународная панорама 5 августа, 4:42
Telegraph: заблокировавший вирус WannaCry программист признался в создании вредоносного ПОМеждународная панорама 5 августа, 4:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. Генеральный директор одного из банков Ростова-на-Дону подозревается в мошенничестве из-за выдачи бизнесмену невозвратного кредита в размере 120 млн рублей. Уголовная ответственность грозит и руководителю коммерческой фирмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
"Полицейские установили, что генеральный директор одного из банков города Ростова-на-Дону вступил в сговор с руководителем коммерческой организации. По предоставленным заведомо ложным документам о наличии ликвидного имущества юридическому лицу выдан невозвратный кредит в размере более 120 млн рублей", - говорится в сообщении.
В отношении директора банка и руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье - до десяти лет лишения свободы.
"Фигуранты уголовного дела заключены под стражу", - добавили в пресс-службе ведомства.