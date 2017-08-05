Директора ростовского банка подозревают в выдаче невозвратного кредита на 120 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. Генеральный директор одного из банков Ростова-на-Дону подозревается в мошенничестве из-за выдачи бизнесмену невозвратного кредита в размере 120 млн рублей. Уголовная ответственность грозит и руководителю коммерческой фирмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Полицейские установили, что генеральный директор одного из банков города Ростова-на-Дону вступил в сговор с руководителем коммерческой организации. По предоставленным заведомо ложным документам о наличии ликвидного имущества юридическому лицу выдан невозвратный кредит в размере более 120 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении директора банка и руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье - до десяти лет лишения свободы.

"Фигуранты уголовного дела заключены под стражу", - добавили в пресс-службе ведомства.