Замглавы администрации Пензы отправлена под домашний арест

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ПЕНЗА, 5 августа. /ТАСС/. Ленинский райсуд Пензы избрал в субботу, 5 августа, меру пресечения в виде домашнего ареста для вице-мэра города Ирины Ширшиной. Об этом сообщил источник в силовых структурах региона.
"Ирина Ширшина была задержана на рабочем месте в четверг, срок задержания заканчивался в субботу 5 августа, поэтому в Ленинском районном суде вынесено постановление о содержании под домашним арестом",- сказал собеседник агентства.
В пятницу, 4 августа, Следственное управление возбудило в отношении Ширшиной уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями. В СУ СК РФ по Пензенской области пояснили, что ее действия квалифицируются по ч. 1 ст. 285 УК РФ. В настоящее время в регионе ведется расследование уголовного дела о злоупотреблениях при выделении земельных участков на территории муниципального поселка Ахуны.