Боевики открыли стрельбу в церкви в Нигерии, 12 человек погибли

ТАСС, 6 августа. По меньшей мере 12 человек стали жертвами стрельбы, открытой боевиками в католической церкви в штате Анамбра на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse.

"На данный момент 12 погибших, они находятся в морге. Пострадавшие получают медицинскую помощь", - приводит агентство слова представителя больницы, число пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди ворвались в церковь, расположенную в районе Озубулу, около 05:45 по местному времени (07:45 мск), нашли определенного мужчину и выстрелили в него. После этого они стали стрелять по другим прихожанам, которых было около 100 человек.