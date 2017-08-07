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В районе Хургады один человек пострадал от нападения белой акулы

Происшествия
7 августа, 20:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

В последний раз активность акул была зафиксирована в этом районе в 2015 году

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Активность белых акул наблюдается вблизи побережья города Хургады, один человек пострадал, сообщает в понедельник департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

"Активность агрессивных белых акул в районе Хургады, один человек пострадал", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что "последний раз появление здесь акул фиксировалось в 2015 году".

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