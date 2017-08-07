В районе Хургады один человек пострадал от нападения белой акулы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Активность белых акул наблюдается вблизи побережья города Хургады, один человек пострадал, сообщает в понедельник департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

"Активность агрессивных белых акул в районе Хургады, один человек пострадал", - говорится в сообщении.

#Египет – активность агрессивных белых акул в районе Хургады; 1 человек пострадал; последний раз появление здесь акул фиксировалось в 2015 г pic.twitter.com/gQbgq4YfDS — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 7 August 2017

В МИД также отметили, что "последний раз появление здесь акул фиксировалось в 2015 году".