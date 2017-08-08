СМИ: небольшой самолет упал в Боденское озеро

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Небольшой самолет потерпел крушение на юго-западе Германии, упав в Боденское озеро неподалеку от населенного пункта Констанц (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Об этом сообщает во вторник агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

На месте организована спасательная операция. Данных о погибших или пострадавших пока не поступало.