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СМИ: небольшой самолет упал в Боденское озеро

Происшествия
8 августа, 14:50 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, августа. /ТАСС

Проводится спасательная операция

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БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Небольшой самолет потерпел крушение на юго-западе Германии, упав в Боденское озеро неподалеку от населенного пункта Констанц (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Об этом сообщает во вторник агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

На месте организована спасательная операция. Данных о погибших или пострадавших пока не поступало.

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