СК возбудил дело по факту гибели подростка на тренировке в детском лагере на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Следователи в Свердловской области выясняют обстоятельства смерти подростка во время тренировки в детском лагере города Асбеста. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) СК РФ по региону.

"Днем 8 августа в правоохранительные органы Асбестовского городского округа поступило сообщение, что на территории детского лагеря во время тренировки по боевому искусству скончался 16-летний подросток. По факту данного происшествия следственным отделом по городу Асбест СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сообщает СУ СК РФ.

На месте происшествия работают следователь, судебный медицинский эксперт и полиция.

"Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тело направлено для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти. Будет устанавливаться, проводилось ли соответствующее медицинское обследование подростка перед допуском к тренировке, при каких именно обстоятельствах наступила смерть молодого человека", - отметили в пресс-службе.