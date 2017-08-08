Reuters: число погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до семи

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Число жертв землетрясения, которое произошло во вторник в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), увеличилось до семи. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о пяти погибших, информационный портал Sina также информировал, что число пострадавших превысило 100 человек.

По данным Китайского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань).

Землетрясение произошло в уезде Цзючжайгоу, в котором располагается одноименный парк, привлекающий большое число туристов. Как отмечает "Синьхуа", во вторник его посетили более 38 тыс. человек.

Спасательные службы КНР дают неутешительные прогнозы относительно предположительного числа жертв землетрясения: в общей сложности там могли погибнуть несколько сотен человек.