Три человека пострадали в Швеции в результате нападения на акцию мигрантов

Француз Пьер-Амбруаз Босс стал чемпионом мира в беге на 800 мСпорт 8 августа, 23:56
Марадона заявил, что готов бороться за Венесуэлу на стороне МадуроМеждународная панорама 8 августа, 23:54
Кениец Кипруто стал чемпионом мира в беге на 3000 м с препятствиямиСпорт 8 августа, 23:50
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФАСпорт 8 августа, 23:44
Илон Маск расстался с актрисой Эмбер ХердОбщество 8 августа, 23:39
В Донецкой области от разрыва орудия погибли двое украинских военныхМеждународная панорама 8 августа, 23:06
Чешка Шпотакова завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в метании копьяСпорт 8 августа, 22:47
Зубов: хоккеисты "Сочи" расслабились после первой заброшенной шайбы в матче с "Куньлунем"Спорт 8 августа, 22:44
Путин и Медведев наблюдают за ходом турнира по профессиональному боевому самбо в СочиСпорт 8 августа, 22:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТОКГОЛЬМ, 8 августа. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате нападения неизвестных на мигрантов, участвующих в акции протеста против высылки из королевства получивших отказ в виде на жительство афганцев. Об этом во вторник сообщает телеканал SVT.
"На них напала какая-то группировка. По нашим сведениям, в них бросили некий предмет. Три человека получили легкие ранения", - отметила представитель местной полиции Оса Валлентин.
Около ста молодых афганцев второй день проводят акцию на площади Мюнтторьет рядом со зданием парламента. Они требуют, чтобы Миграционное управление не отправляло в Афганистан получивших отказ в убежище мигрантов в связи со сложной обстановкой в этой стране.
По свидетельству самих протестующих, на них напали 20-30 человек, которые бросили в сидящих на площади переселенцев дымовые шашки.