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Три человека пострадали в Швеции в результате нападения на акцию мигрантов

Происшествия
8 августа, 23:58 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 8, августа. /ТАСС

Представитель местной полиции сообщил, что неизвестные бросили некий предмет в афганцев, протестующих против высылки

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СТОКГОЛЬМ, 8 августа. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате нападения неизвестных на мигрантов, участвующих в акции протеста против высылки из королевства получивших отказ в виде на жительство афганцев. Об этом во вторник сообщает телеканал SVT.

"На них напала какая-то группировка. По нашим сведениям, в них бросили некий предмет. Три человека получили легкие ранения", - отметила представитель местной полиции Оса Валлентин.

Около ста молодых афганцев второй день проводят акцию на площади Мюнтторьет рядом со зданием парламента. Они требуют, чтобы Миграционное управление не отправляло в Афганистан получивших отказ в убежище мигрантов в связи со сложной обстановкой в этой стране.

По свидетельству самих протестующих, на них напали 20-30 человек, которые бросили в сидящих на площади переселенцев дымовые шашки.

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