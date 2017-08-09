В США двух иранцев обвинили в хакерских атаках и мошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Власти США предъявили заочно обвинения в многочисленных кибератаках и мошенничестве двум гражданам Ирана - Арашу Амири Абедину и Даниалу Джелудару. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник прокуратурой в штате Южная Каролина.

Власти США считают, что иранцы с октября 2007 года до начала текущего года регулярно похищали информацию о кредитных картах американцев и граждан других государств. В 2012 году им, в частности якобы удалось получить сведения, облегчающие доступ к банковским счетам примерно 30 тыс. человек, прибегали они и к вымогательству средств под угрозой публикации похищенной информации. По данным прокуратуры, Абедин и Джелудар в настоящее время находятся в Иране.

В марте 2016 года в США были заочно предъявлены обвинения другим семи иранским хакерам, которые, по утверждению Вашингтона, в 2013 году сумели получить несанкционированный доступ к компьютерным системам управления плотиной рядом с Нью-Йорком. Как сообщалось тогда, киберпреступники не стремились нанести непосредственный ущерб, а лишь пробовали свои силы. Они проверяли, в компьютерные системы каких объектов в США они могут проникнуть.

Как позже уточнили в минюсте США, эти же семеро иранских хакеров осуществили кибератаки против почти 50 различных финансовых учреждений США. В число последних вошли Bank of America и Capitol One Bank.