В США двух иранцев обвинили в хакерских атаках и мошенничестве

Барабанов: предсезонный турнир в Сочи помог ХК СКА войти в игровой ритмСпорт 9 августа, 9:08
Милутинович: сборная России по футболу имеет потенциал, чтобы выйти из группы на ЧМ-2018Спорт 9 августа, 9:07
Гилл: Кубок конфедераций в России получил только положительные отзывыСпорт 9 августа, 8:56
ЦБ отозвал лицензию у НКО "Континент Финанс" и банка "Анелик РУ"Экономика и бизнес 9 августа, 8:49
Щебелин лидируют в велогонке Москва - Владивосток перед заключительным этапомСпорт 9 августа, 8:40
Чемпион мира Дэвис проведет бой в андеркарте поединка Макгрегор - Мэйуэзер-младшийСпорт 9 августа, 8:33
Россия и Индонезия условились повысить координацию спецслужб в борьбе с ИГПолитика 9 августа, 8:20
Гилл: Англия поддержит кандидатуру Сорокина на выборах в совет ФИФАСпорт 9 августа, 8:19
ВЦИОМ: россияне стали лучше оценивать политическую и экономическую ситуацию в странеОбщество 9 августа, 8:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Власти США предъявили заочно обвинения в многочисленных кибератаках и мошенничестве двум гражданам Ирана - Арашу Амири Абедину и Даниалу Джелудару. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник прокуратурой в штате Южная Каролина.
Власти США считают, что иранцы с октября 2007 года до начала текущего года регулярно похищали информацию о кредитных картах американцев и граждан других государств. В 2012 году им, в частности якобы удалось получить сведения, облегчающие доступ к банковским счетам примерно 30 тыс. человек, прибегали они и к вымогательству средств под угрозой публикации похищенной информации. По данным прокуратуры, Абедин и Джелудар в настоящее время находятся в Иране.
В марте 2016 года в США были заочно предъявлены обвинения другим семи иранским хакерам, которые, по утверждению Вашингтона, в 2013 году сумели получить несанкционированный доступ к компьютерным системам управления плотиной рядом с Нью-Йорком. Как сообщалось тогда, киберпреступники не стремились нанести непосредственный ущерб, а лишь пробовали свои силы. Они проверяли, в компьютерные системы каких объектов в США они могут проникнуть.
Как позже уточнили в минюсте США, эти же семеро иранских хакеров осуществили кибератаки против почти 50 различных финансовых учреждений США. В число последних вошли Bank of America и Capitol One Bank.