Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Со стадиона "Открытие Арена" в Москве эвакуировали более 50 человек из-за угрозы взрыва

Происшествия
9 августа, 10:20 дата обновления: 9 августа, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Полиция установила и доставила в отдел человека, сообщившего о бомбе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Открытие Арена"

Стадион "Открытие Арена"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правоохранители эвакуировали более 50 человек со стадиона "Открытие Арена" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На стадионе "Открытие Арена" эвакуировали из-за угрозы взрыва более 50 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, столичные полицейские установили и доставили в отделение мужчину, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на стадионе.

"Полицейские установили мужчину, который сообщил о якобы взрывном устройстве на одном из стадионов в Москве. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал представитель полиции, добавив, что злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения.

По словам собеседника, в настоящее время проверочные мероприятия на стадионе еще продолжаются. 

В среду на этом стадионе состоится матч в рамках пятого тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в столице Черногории прогремел мощный взрыв
2
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
3
Со стадиона "Открытие Арена" в Москве эвакуировали более 50 человек из-за угрозы взрыва
4
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
5
СМИ: в пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
6
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
7
Чемпион мира Дэвис проведет бой в андеркарте поединка Макгрегор - Мэйуэзер-младший
Темы дня
Новости партнеров
Реклама