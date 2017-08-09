Со стадиона "Открытие Арена" в Москве эвакуировали более 50 человек из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правоохранители эвакуировали более 50 человек со стадиона "Открытие Арена" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На стадионе "Открытие Арена" эвакуировали из-за угрозы взрыва более 50 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, столичные полицейские установили и доставили в отделение мужчину, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на стадионе.

"Полицейские установили мужчину, который сообщил о якобы взрывном устройстве на одном из стадионов в Москве. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал представитель полиции, добавив, что злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения.

По словам собеседника, в настоящее время проверочные мероприятия на стадионе еще продолжаются.

В среду на этом стадионе состоится матч в рамках пятого тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом".