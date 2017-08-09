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Прокурор просит 4,5 года колонии для участника несанкционированной акции 26 марта в Москве

Происшествия
9 августа, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

По версии следствия, обвиняемый Андрей Косых, оказывая сопротивление полицейским, ударил одного из них кулаком по голове, а второго - ногой

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Гособвинение просит 4,5 года колонии для Андрея Косых - еще одного участника несанкционированной акции 26 марта в Москве на Пушкинской площади, обвиняемого в неповиновении сотрудникам полиции и применении к ним насилия. Об этом прокурор заявила в ходе прений сторон в Тверском суде Москвы.

"Осознавая, что должностные лица осуществляют охрану общественного порядка и безопасность граждан на Пушкинской площади во время проведения несанкционированного митинга, он решил применить по отношению к ним насилие. Прошу учесть смягчающие вину обстоятельства, признать его виновным в инкриминируемом преступлении и назначить наказание в виде 4 лет и шести месяцев колонии общего режима", - сказала представитель гособвинения.

Косых обвиняется по ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного и опасного для жизни и здоровья, по отношении к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). По версии следствия, обвиняемый оказал сопротивление сотрудникам полиции и ударил одного из них кулаком по голове, а второго - ногой.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Положительные характеристики

В ходе заседания защита Косых приобщила к материалам дела ряд документов, положительно характеризующих личность подсудимого. "Андрей подарил фортепиано моей дочери, которая после этого закончила с отличием музыкальную школу", - зачитала судья одно из поручительных писем.

В качестве свидетеля была также допрошена и мать подсудимого, которая попросила у суда о снисхождении при вынесении приговора. "Мой сын пишет инструментальную и вокальную музыку. Прошу дать ему минимальный срок, он все осознал. Трудно поверить, что он мог кого-то стукнуть - он творческий человек", - рассказала Светлана Косых.

В свою очередь адвокат Косых просил учесть состояние здоровья своего подзащитного и позицию потерпевших. "На суровом наказании потерпевшие не настаивают. Раскаяние его деятельное, он искренне сожалеет о случившемся и извинился перед потерпевшими", - подчеркнул адвокат Евгений Вилижанин.

Сам обвиняемый снова попросил прощения у потерпевших. "Надеюсь, они не держат на меня зла. Это случилось спонтанно, я был не в себе. Я спасал невиновных от задержания", - сказал в последнем слове Косых.

В ходе заседания подсудимому был продлен срок ареста до 28 января 2018 года. 

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