Двухэтажный автобус врезался в магазин на юго-западе Лондона

СМИ: футболист "Валенсии" Гарай может перейти в "Зенит" вместо "Спартака"Спорт 10 августа, 12:28
Калининград рассчитывает привлечь инвесторов благодаря новым законамЭкономика и бизнес 10 августа, 12:20
"Газпромнефть-Хантос" за 6 месяцев построил в 1,9 раза больше скважин с многостадийным ГРПТЭК 10 августа, 12:18
Посольство РФ в Анкаре уточняет ситуацию с задержанием россиянина в ТурцииПолитика 10 августа, 12:18
Синоптики прогнозируют улучшение погоды на Дальнем Востоке и на юге РоссииОбщество 10 августа, 12:17
Суд продлил до августа арест экс-главы кемеровского главка СКСибирь 10 августа, 12:15
Минкультуры выдало фильму "Матильда" прокатное удостоверение с категорией "16+"Культура 10 августа, 12:13
Дети из подтопленных районов Приморья отдохнут в "Океане"Новости партнеров 10 августа, 12:11
ФАС направила запросы в "Аэрофлот", S7 и "Якутию" в рамках проверки на ценовой сговорЭкономика и бизнес 10 августа, 12:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Двухэтажный красный автобус врезался в магазин на юго-западе Лондона. Об этом в четверг сообщило агентство Press Association.
Двигавшийся по улице автобус резко свернул на тротуар и врезался в здание, где на первых этажах размещены магазины и лавки. По словам очевидцев, водитель транспортного средства по неизвестной причине потерял сознание.
В результате инцидента, произошедшего около 07:00 по местному времени (09:00 мск), не представляющие опасности для жизни травмы получили девять человек. В полиции при этом информировали, что водитель - единственный, кто был госпитализирован.
В момент столкновения в автобусе находилось более 10 пассажиров, двое из них были на втором этаже, откуда их эвакуировали спасатели.
В компании Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт Лондона, заявили, что по факту случившегося начато расследование.