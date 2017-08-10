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Двухэтажный автобус врезался в магазин на юго-западе Лондона

Происшествия
10 августа, 11:11 дата обновления: 10 августа, 12:30 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, августа. /ТАСС

По данным СМИ, водитель автобуса госпитализирован

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ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Двухэтажный красный автобус врезался в магазин на юго-западе Лондона. Об этом в четверг сообщило агентство Press Association.

Двигавшийся по улице автобус резко свернул на тротуар и врезался в здание, где на первых этажах размещены магазины и лавки. По словам очевидцев, водитель транспортного средства по неизвестной причине потерял сознание.

В результате инцидента, произошедшего около 07:00 по местному времени (09:00 мск), не представляющие опасности для жизни травмы получили девять человек. В полиции при этом информировали, что водитель - единственный, кто был госпитализирован.

В момент столкновения в автобусе находилось более 10 пассажиров, двое из них были на втором этаже, откуда их эвакуировали спасатели.

В компании Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт Лондона, заявили, что по факту случившегося начато расследование.

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