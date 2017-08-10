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У берегов Испании на перевозившем гашиш судне задержали 11 украинцев

Происшествия
10 августа, 15:59 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 10, августа. /ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на борту Lady Boss 18 тонн наркотика

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МАДРИД, 10 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании изъяли 18 тонн гашиша, который перевозился на торговом судне, следовавшим под флагом Коморских Островов. Об этом сообщило в четверг агентство EFE.

По его информации, были задержаны 13 членов экипажа: два гражданина Болгарии и 11 украинцев. Судно Lady Boss было перехвачено примерно в 60 км от побережья Альмерии (автономное сообщество Андалусия).

Операция началась неделю назад, когда судно было замечено с воздуха. Теперь Lady Boss доставлено в порт Альмерии, а задержанные предстанут перед судом.

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