Прокуратура и СК проводят проверки по факту пожара в крымском лагере

Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млнСпорт 10 августа, 18:24
Шахматисты ДЮСШ имени Ботвинника победили в юношеском командном первенстве РоссииСпорт 10 августа, 18:18
Румменигге не будет переизбираться на пост главы Ассоциации европейских клубовСпорт 10 августа, 18:14
Бывший футболист "Спартака" Веллитон покинул "Кайсериспор" и хотел бы вернуться в РоссиюСпорт 10 августа, 17:55
Футболист "Зенита" Молло заявил, что не хочет покидать клубСпорт 10 августа, 17:53
"Газпром нефть" примет решение о промежуточных дивидендах после стабилизации рынка нефтиТЭК 10 августа, 17:51
Кирилл Серебренников удостоен премии "Европа - новая театральная реальность"Культура 10 августа, 17:42
Число пострадавших от землетрясения в Сычуани возросло почти до 500 человекПроисшествия 10 августа, 17:41
Тренер: футболистов "Зенита-2" надломил первый пропущенный мяч в матче против "Спартака-2"Спорт 10 августа, 17:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК по Крыму организовало доследственную проверку по факту крупного пожара в кемпинге близ Ялты, где отдыхали порядка 50 детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Во вторник в кемпинге ялтинского поселка Форос произошел пожар. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров, никто не пострадал. По данным ГУ МЧС, огнем на территории кемпинга были охвачены два двухэтажных и одно одноэтажное строения, как позже выяснилось, здесь осуществлял свою деятельность незарегистрированный детский лагерь. На момент возникновения пожара в кемпинге находилось 49 детей (возраст от 9 до 16 лет) и десять взрослых.
"Организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья детей", - сообщили в СУ СК.
Прокуратура Ялты, в свою очередь, проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации отдыха в кемпинге. "По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура Крыма также проконтролирует соблюдение прав отдыхающих детей. "Обеспечение детей полноценным питанием, медицинским обслуживанием, соответствие условий пребывания стандартам в период их нахождения на территории Крыма, а также организация их возвращения взяты на особый контроль руководством прокуратуры республики", - добавили в надзорном ведомстве.