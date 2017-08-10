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Прокуратура и СК проводят проверки по факту пожара в крымском лагере

Происшествия
10 августа, 17:00 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 10, августа. /ТАСС

В лагере отдыхали около 50 детей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК по Крыму организовало доследственную проверку по факту крупного пожара в кемпинге близ Ялты, где отдыхали порядка 50 детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Во вторник в кемпинге ялтинского поселка Форос произошел пожар. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров, никто не пострадал. По данным ГУ МЧС, огнем на территории кемпинга были охвачены два двухэтажных и одно одноэтажное строения, как позже выяснилось, здесь осуществлял свою деятельность незарегистрированный детский лагерь. На момент возникновения пожара в кемпинге находилось 49 детей (возраст от 9 до 16 лет) и десять взрослых.

"Организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья детей", - сообщили в СУ СК.

Прокуратура Ялты, в свою очередь, проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации отдыха в кемпинге. "По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура Крыма также проконтролирует соблюдение прав отдыхающих детей. "Обеспечение детей полноценным питанием, медицинским обслуживанием, соответствие условий пребывания стандартам в период их нахождения на территории Крыма, а также организация их возвращения взяты на особый контроль руководством прокуратуры республики", - добавили в надзорном ведомстве.

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