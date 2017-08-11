Три рейса из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли приземлиться в Кемерово из-за тумана

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КЕМЕРОВО, 11 августа. /ТАСС/. Три рейса из четырех, летевших в Кемерово из Москвы и Санкт-Петербурга, не смогли приземлиться в пятницу утром из-за сильного тумана, сообщили ТАСС в справочной аэропорта. Они сели в Толмачево, о времени вылета в Кемерово информации нет.
"К нам прилетел рейс "Аэрофлота" 1450 из Москвы, остальные рейсы - два из Москвы и один из Санкт-Петербурга - не смогли приземлиться и находятся в новосибирском Толмачево, информации об их вылете пока нет", - сказали в аэропорте.
В Новосибирске приземлились рейсы 171 компании S7 (Москва), 535 (Москва) и 671 (Санкт-Петербург) "Уральских авиалиний".