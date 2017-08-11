Священника из РФ обвинили в Белоруссии в организации занятия проституцией

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Белорусские следователи предъявили обвинение гражданину РФ, который представляется священнослужителем, в покушении на организацию и использование занятия проституцией другим лицом. Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

"Следователями Витебского городского отдела Следственного комитета предъявлено обвинение гражданину России в покушении на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией", - отметила представитель следствия. Сахарова уточнила, что в отношении россиянина применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием установлено, что житель Ленинградской области, находясь на территории Витебска, путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц Витебска. 3 августа россиянин был задержан сотрудниками органов внутренних дел вместе с двумя женщинами в районе автовокзала в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в Санкт-Петербург. "Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска", - заявили в Следственном комитете. Там уточнили, что, со слов самого задержанного, он является священнослужителем в одном из храмов Ленинградской области.

В соответствии с Уголовным кодексом Белоруссии гражданину РФ грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.