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Прокуроры выявили около 150 нарушений при выплатах пострадавшим от паводка на Ставрополье

Происшествия
11 августа, 15:03 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 11, августа. /ТАСС

При устранении последствий стихии также замечены факты бездействия властей

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СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Необоснованные выплаты, несоблюдение сроков составления списков пострадавших и другие нарушения выявила прокуратура при проверке выплаты компенсаций после майского паводка в Ставропольском крае. При устранении последствий стихии также замечены факты бездействия властей, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"В ходе надзорных мероприятий в указанной сфере в текущем году уже выявлено свыше 150 нарушений закона, в целях устранения которых принято более 150 актов прокурорского реагирования. Наиболее распространенными нарушениями закона являлись нарушение сроков составления списков пострадавших, необоснованное включение граждан в списки пострадавших и необоснованные выплаты", - уточняется в сообщения.

В числе нарушений указывается также бездействие органов власти по расчистке водоотводных канав, ливневой канализации, недостаточные меры по информированию населения и оказанию бесплатной юридической помощи. Для защиты интересов и прав граждан, пострадавших от паводка, в суд направлено 43 исковых заявления.

В ведомстве отмечают, что также по итогам проверки Счетной палаты РФ на территории края начата новая прокурорская проверка.

Ранее председатель Счетной палаты Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что информация о нарушениях, обнаруженных во время проверки, передана в прокуратуру.

Как сообщал ТАСС, мощный паводок, вызванный рекордными за последние 50 лет дождями, случился в Ставропольском крае в период с 15 по 25 мая. Пострадали 28 населенных пунктов, были затоплены более 2 тыс. жилых домов, ущерб предварительно оценивался в 2,37 млрд рублей. Жителям, признанным пострадавшими во время ЧС, из краевого и федерального бюджетов было выплачено в общей сложности около 1,6 млрд рублей.

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