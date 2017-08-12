Создателя затонувшей в Дании подлодки обвинили в убийстве шведской журналистки

ТАСС, 12 августа. Полиция Копенгагена задержала датского изобретателя Петера Мадсена - создателя и капитана частной подлодки Nautilus, затонувшей в пятницу у побережья Дании. Как сообщило в субботу датское информагентство Ritzaus Bureau, он обвиняется в убийстве сопровождавшей его шведской журналистки и в течение дня предстанет перед судом, который примет решение о необходимости заключить датчанина под стражу на время следствия.

По данным полиции, женщина отправилась вместе с Мадсеном на морскую прогулку и поднялась на борт Nautilus вечером в четверг. В ночь на пятницу, когда она не вернулась домой, ее жених позвонил в полицию, и была начата операция по поиску подлодки, в которой участвовали корабли ВМС Дании и вертолеты. Утром в пятницу субмарина была замечена в бухте Кёге у восточного побережья острова Зеландия и вскоре после этого затонула. Мадсен, которого подобрало находившееся поблизости судно, заявил, что находился на борту один, а свою спутницу высадил в Копенгагене примерно через 3 часа после того, как они вышли в море.

Владелец Nautilus заявляет, что ему неизвестно, где находится женщина, и отвергает обвинения в убийстве. По его словам, ночью он столкнулся с техническими трудностями, которые так и не удалось полностью устранить, а к утру субмарина затонула из-за неполадок в системе погружения и всплытия. При этом один из свидетелей происшествия заявил датской газете BT, что со стороны казалось, будто Мадсен специально затопил свое судно.

Субмарина, построенная Мадсеном и его друзьями и спущенная на воду в 2008 году, достигала в длину 18 метров и весила 40 тонн. Создание Nautilus, способного погружаться на стометровую глубину, обошлось примерно в $200 тыс. На борту лодки могли разместиться до восьми человек, а для управления было достаточно одного. Сейчас субмарина лежит на морском дне на глубине 7 метров, и пока что водолазам не удалось проникнуть внутрь.

46-летний Мадсен - известный в Дании инженер и предприниматель. Широкую известность он получил не только как создатель трех самодельных подлодок (Nautilus - последняя из них), но и как один из основателей организации Copenhagen Suborbitals. Ее цель - разработка максимально дешевых космических ракет, способных поднимать грузы и людей на высоту более 100 км. С 2008 года команда Мадсена совершила пять запусков самодельных ракет, а в 2014 году он покинул Copenhagen Suborbitals, приступив к реализации собственного проекта в сфере ракетостроения.