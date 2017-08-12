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В пяти районах Чечни ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

Происшествия
12 августа, 17:33 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 12, августа. /ТАСС

По данным Россельхозцентра на 8 августа 2017 года, специальными веществами для защиты от вредителей в регионе обработали более 7 тыс. гектаров полей

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ГРОЗНЫЙ, 12 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в пяти районах Чечни из-за нашествия саранчи, сообщил ТАСС в субботу директор департамента растениеводства и механизации республиканского Министерства сельского хозяйства Магомед Сельмурзаев.

"У нас в пяти районах Чечни - Грозненском, Гудермесском, Надтеречном, Наурском и Шелковском - введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым распространением саранчовых. На месте работает оперативный штаб по ликвидации вредителей. Ведутся химические меры борьбы с применением наземной техники и малой авиации, осуществляется контроль за фитосанитарной обстановкой в регионе", - отметил он.

По данным Россельхозцентра на 8 августа 2017 года, специальными веществами для защиты от вредителей в регионе обработали более 7 тыс. гектаров сельхозугодий.

"Принятые меры позволили избежать ущерба. На проведения мероприятий по ликвидации саранчовых вредителей выделено 5 млн. рублей из резервного фонда правительства Чеченской Республики", - добавил Сельмурзаев. Он отметил, что в основном саранча попадает в Чечню со стороны Дагестана.

Ранее сообщалось, что в Дагестане саранча захватила 117,3 тыс. гектаров сельхозугодий. Режим чрезвычайной ситуации введен в четырех районах на севере республики.

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