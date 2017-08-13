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Полицейский из Ингушетии погиб при обстреле в Северной Осетии

Происшествия
13 августа, 10:42 UTC+3 ТАСС

В МВД добавили, что в результате нападения ранение получила дочь полицейского

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Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Неизвестные в Северной Осетии обстреляли машину, в которой находился полицейский из Ингушетии, мужчина погиб. В настоящее время идет розыск подозреваемых, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по республике.

"Погиб наш полицейский. Сейчас проходят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление", - сообщили в ведомстве, не уточнив должности и имени погибшего.

Как уточнили ТАСС в дежурной части МВД Назрановского района Ингушетии, погибший - заместитель начальника отдельного батальона ППС Малгобекского района Акроман Тамбиев. В момент обстрела он ехал из Малгобекского района в Назрановский через Пригородный район Северной Осетии, где произошел инцидент. Полицейский ехал в час ночи с семьей, в результате обстрела пострадала также его дочь, которая получила ранение в плечо. Жизни ребенка ничего не угрожает.

По данным источников ТАСС, само происшествие имело место не на территории Ингушетии, к оперативно-розыскным мероприятиям подключены правоохранительные органы республики Северная Осетия-Алания.

В пресс-службе МВД Северной Осетии официально подтвердили факт обстрела машины, в которой находился полицейский. В настоящее время на территории республики проходят оперативные мероприятия для установления местонахождения подозреваемых, уточнили там.

 

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