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Число жертв наводнений и оползней в Непале достигло 49 человек

Происшествия
13 августа, 13:36 UTC+3 ТАСС

Представитель МВД Непала добавил, что еще более 30 человек объявлены пропавшими без вести

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ТАСС, 13 августа. Почти 50 человек погибли за последние два дня в Непале в результате наводнений и оползней, к которым привели обрушившиеся на страну проливные дожди. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

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Более 30 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале

"Число жертв может увеличиться, так как мы все еще не завершили сбор данных о погибших", - сообщил агентству представитель МВД Непала, добавив, что более 30 человек объявлены пропавшими без вести.

В субботу власти сообщали о гибели 30 человек. По данным Международного комитета Красного Креста, около 100 тысяч жителей Непала оказались затронуты стихией. На юге страны свои дома вынуждены были покинуть около 5 тысяч человек, для них организованы временные убежища в школах и административных зданиях. Спасательные команды, состоящие из военных, полицейских и местных жителей, оказывают помощь оказавшимся заблокированными на крышах домов и на возвышенностях.

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