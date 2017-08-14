В лагере под Красноярском шесть детей заразились энтеровирусной инфекцией

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КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Шесть детей заразились энтеровирусной инфекцией в лагере "Сокол" в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
"Ситуация сформировалась за выходные, зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания энтеровирусной инфекцией среди детей. Состояние здоровья заболевших удовлетворительное. Деятельность лагеря временно приостановлена, оттуда организованно выводятся дети", - сказал собеседник агентства.
"Сокол" в прошлом году несколько раз попадал в сводки происшествий Роспотребнадзора. 20 августа 2016 года там случилась вспышка кишечной инфекции. Тогда в больницы Ачинска и Назарово попали 30 детей.
В этом году "Сокол" открылся с 1 июня 2017 года. Как заявлял новый директор лагеря Петр Тюменев, был заключен договор на проведение лабораторных исследований воды, почвы, готовых блюд, микроклимата и освещения в помещениях лагеря.