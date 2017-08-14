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На съемках продолжения фильма Deadpool погибла женщина-каскадер

Происшествия
14 августа, 21:44 UTC+3 ТАСС

Женщина погибла, выполняя трюк на мотоцикле

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Ben Nelms

ТАСС, 14 августа. Женщина-каскадер погибла в Канаде на съемках фильма Deadpool 2, выполняя трюк на мотоцикле. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба полиции города Ванкувер.

"Полиция Ванкувера подтверждает, что женщина-каскадер скончалась в процессе съемок Deadpool в ходе трюка на мотоцикле. Полицейские находятся на месте происшествия вместе с сотрудниками Work Safe BC (организация по охране безопасности труда в провинции Британская Колумбия - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Премьера продолжения комедийного боевика, первая часть которого вышла в 2016 году и собрала порядка $783 млн по всему миру, намечена на май 2018 года.

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