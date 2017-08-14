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Неизвестный осквернил мемориал павшим советским воинам в Берлине

Происшествия
14 августа, 22:31 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, августа. /ТАСС

Во время задержания мужчина "сделал несколько оскорбительных заявлений в адрес России", рассказали в правоохранительных органах

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БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Неизвестный мужчина осквернил в понедельник мемориал павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен. Об этом сообщили в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени (13:30 мск). По данным очевидцев, 41-летний злоумышленник справил нужду рядом с мемориалом и выкрикивал фразы, восхваляющие национал-социализм. Во время задержания полицейскими мужчина "сделал несколько оскорбительных заявлений в адрес России", говорится в заявлении правоохранительных органов. После установления личности он был отпущен.

Мужчине отныне запрещено появляться в районе мемориала. Возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление памяти умершего", которая предусматривает денежный штраф и лишение свободы на срок до двух лет. О личности и мотивах действий мужчины не сообщается.

Памятник в Тиргартене - один из первых на немецкой земле, воздвигнутых в честь советских солдат. Скульптурная композиция была открыта в ноябре 1945 года на месте братской могилы, в которой похоронены воины, павшие при штурме Берлина. Она была воздвигнута по проекту Льва Кербеля, разработанному совместно со скульптором Владимиром Цигалем и архитектором Николаем Сергиевским.

Комплекс представляет собой вогнутый ряд колонн с крупной центральной колонной, на которой стоит бронзовая восьмиметровая статуя советского воина. По обе стороны размещаются два танка Т-34 и два артиллерийских орудия.

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