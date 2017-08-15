Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму украинца

ТАСС/ЦОС ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца, до 13 октября 2017 года, гражданина Украины Геннадия Лимешко, подозреваемого в организации диверсий в Крыму, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

ТАСС/ЦОС ФСБ

Решение было принято 14 августа в открытом судебном заседании, уточнили в суде.

"Киевским районным судом Симферополя <…> удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела управления ФСБ по Республике Крым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лимешко Геннадия Геннадьевича сроком на два месяца, до 13 октября 2017 года", - отметили в суде.

Задержанного, который, как сообщалось, является агентом Службы безопасности Украины (СБУ), подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223.1 УК РФ "Незаконное изготовлении взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств". Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от 100 до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

О деле Лимешко

Ранее сообщалось, что агента СБУ задержали в Крыму за подготовку серии диверсий. Лимешко, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне антитеррористической операции в должности старшего разведчика в одной из частей ВСУ.

У иностранца обнаружили и изъяли две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.

9 августа он прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был нарушить работу линии электропередачи Судак - Новый Свет, из-за чего без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты, где живут более 50 тыс. человек. Он должен был также поджечь лес, расположенный между Судаком, поселком Рыбачьим и Алуштой, спровоцировать обвал горных пород, чтобы перекрыть трассу Судак - Новый Свет и поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачьего.

Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело. Следователи устанавливают возможных сообщников и пособников диверсанта.