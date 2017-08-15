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СМИ: неизвестный открыл стрельбу с крыши здания в провинции Стамбул

Происшествия
15 августа, 12:47 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 15, августа. /ТАСС

Сотрудники полиции пытаются вести переговоры с мужчиной

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АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу из помпового ружья в одном из районов провинции Стамбул. Об этом сообщил во вторник телеканал Habertürk.

По его данным, мужчина вышел на крышу здания в районе Эсеньюрт и начал вести стрельбу. С ним пытаются вести переговоры сотрудники полиции. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

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