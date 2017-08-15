СМИ: неизвестный открыл стрельбу с крыши здания в провинции Стамбул

Путин поздравил Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетикеСпорт 15 августа, 13:48
Медведев призвал изучать зарубежный опыт при реализации программы цифровой экономикиЭкономика и бизнес 15 августа, 13:39
Российские боксеры получат от федерации автомобиль за победу на чемпионате мираСпорт 15 августа, 13:28
Нарышкин поблагодарил строителей за ответственное отношение к историческому наследиюНаука 15 августа, 13:27
ФАС готова судиться с операторами для отмены роуминга в РоссииЭкономика и бизнес 15 августа, 13:06
В КБ "Южное" заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигателиМеждународная панорама 15 августа, 13:05
"Калашников" впервые показал на видео электромотоциклы для полицейскихАрмия и ОПК 15 августа, 12:54
Эксперт: Каспарову не суждено победить в Сент-Луисе, но играет он достойноСпорт 15 августа, 12:43
Площадь пожаров, которые тушат в лесах России, увеличилась на 43 тыс. гаСибирь 15 августа, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу из помпового ружья в одном из районов провинции Стамбул. Об этом сообщил во вторник телеканал Habertürk.
По его данным, мужчина вышел на крышу здания в районе Эсеньюрт и начал вести стрельбу. С ним пытаются вести переговоры сотрудники полиции. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.