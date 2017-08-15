Полиция возбудила уголовное дело после нападения на участников ЛГБТ-митинга в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту нападения неизвестных на участников ЛГБТ-митинга и журналистов после завершения акции в субботу. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс- службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ "Побои". Расследованием занимается полиция Центрального района Петербурга", - пояснил собеседник агентства.

В субботу, 12 августа, представители ЛГБТ-сообщества провели митинг на Марсовом поле. После завершения акции, примерно в 16:00 мск, недалеко от площади на десятерых участников митинга напали неизвестные с газовыми баллончиками в руках.

В понедельник ряд депутатов Законодательного собрания Петербурга обратились к главе городской полиции Сергею Умнову с просьбой проверить обстоятельства нападения. "Думаю, что для полиции не составит труда их установить - видео нападения и фотографии этих людей до нападения опубликованы в сети", - рассказал ТАСС депутат Борис Вишневский.

Всего, по данным парламентария, пострадали 15 человек, в том числе двое журналистов. Три человека были госпитализированы, у ряда пострадавших диагностированы химические ожоги глаз.