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Полиция возбудила уголовное дело после нападения на участников ЛГБТ-митинга в Петербурге

Происшествия
15 августа, 16:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, августа. /ТАСС

Расследование ведется по статье "Побои"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту нападения неизвестных на участников ЛГБТ-митинга и журналистов после завершения акции в субботу. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс- службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ "Побои". Расследованием занимается полиция Центрального района Петербурга", - пояснил собеседник агентства.

В субботу, 12 августа, представители ЛГБТ-сообщества провели митинг на Марсовом поле. После завершения акции, примерно в 16:00 мск, недалеко от площади на десятерых участников митинга напали неизвестные с газовыми баллончиками в руках.

В понедельник ряд депутатов Законодательного собрания Петербурга обратились к главе городской полиции Сергею Умнову с просьбой проверить обстоятельства нападения. "Думаю, что для полиции не составит труда их установить - видео нападения и фотографии этих людей до нападения опубликованы в сети", - рассказал ТАСС депутат Борис Вишневский.

Всего, по данным парламентария, пострадали 15 человек, в том числе двое журналистов. Три человека были госпитализированы, у ряда пострадавших диагностированы химические ожоги глаз.

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