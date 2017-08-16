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Пьяный пациент разгромил скорую в Ростове-на-Дону

Происшествия
16 августа, 19:14 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 16, августа. /ТАСС

Медицинский персонал не пострадал

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Житель Ростова-на-Дону задержан за пьяный дебош в машине скорой помощи, где он разбил окна и оборудование, сообщила в среду официальный представитель регионального главка МВД России Наталья Устименко.

"В полицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц 339-й Стрелковой дивизии и Малиновского пациент нанес значительный урон автомобилю скорой медицинской помощи. <...> Полицейские выяснили, что медработники выехали по вызову на дом к гражданину. Мужчина находился в алкогольном опьянении, его поместили в карету скорой помощи, где пациент начал вести себя неадекватно", - сообщила она.

По словам представителя ГУ МВД, медицинский персонал не пострадал. "Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавила Устименко.

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