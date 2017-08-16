На севере Москвы загорелось складское помещение на площади 800 кв. м

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Одноэтажное складское помещение загорелось в среду на севере Москвы, присутствует угроза распространения огня. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, площадь пожара составила 800 кв. м.

"На улице Полярная, 31 А произошло загорание в одноэтажном здании склада. Из-под кровли идет густой черный дым. На место следуют более 15 пожарных расчетов", - сказал собеседник агентства.

"В настоящее время присутствует угроза распространения огня", - сказал он, отметив, что пожару присвоен второй номер сложности.

Он также сообщил, что по данному адресу расположен интернет-магазин мебели.