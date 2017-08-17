Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Голландии неизвестный захватил заложницу в здании радиостанции

Происшествия
17 августа, 10:31 UTC+3 ГААГА ГААГА 17, августа. /ТАСС

По информации СМИ, полицейские обнаружили нож и сумку на улице в 50 м от здания

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/REMKO DE WAAL

ГААГА, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина захватил в заложники женщину в здании, где базируется голландская радиостанция 3FM в городе Хилверсум. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на местную полицию.

"Где-то около 8:00 по местному времени (9:00 мск) мужчина угрожал женщине за пределами здания, - отметил телеканал. - Затем они зашли внутрь. Связаны ли они друг с другом, пока остается непонятным".

На место инцидента прибыли несколько полицейских автомобилей, здание на данный момент оцеплено. По информации NOS, сотрудники правоохранительных органов обнаружили нож и сумку на улице в 50 м от здания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Нидерланды
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Голландии неизвестный захватил заложницу в здании радиостанции
2
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
3
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
4
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
5
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
6
Роли, которыми запомнилась Вера Глаголева
7
Во Владивостоке произошел разлив ртути на площади около 300 кв. метров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама