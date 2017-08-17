В Москве возбуждено дело по факту врачебной ошибки, из-за которой пострадал ребенок

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту врачебной ошибки, из-за которой в одной из московских клиник серьезно пострадал ребенок. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям СМИ по указанию руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности здоровья потребителя")", - сказала она.

Два года назад мальчик во время участия в спортивных соревнованиях получил травму руки. Медики одной из клиник оказали ему помощь, диагностировав перелом. "Впоследствии родители провели независимую медицинскую экспертизу, из выводов которой следует, что врачами была допущена ошибка - ребенку наложили узкую гипсовую лангету, которая привела к атрофии нервных окончаний и сдавливанию сухожилий", - пояснила Иванова. Ребенок до сих пор проходит реабилитацию после множества проведенных операций по сохранению всех функций руки.