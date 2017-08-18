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В Пермском крае осуждены участники ОПГ наркоторговцев

Происшествия
18 августа, 11:08 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 18, августа. /ТАСС

По данным следствия, сообщество состояло из восьми организованных групп, в которые входили граждане государств ближнего зарубежья

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ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/. Участники преступной группы, торговавшей наркотиками на территории Пермского края, приговорены к лишению свободы на срок от двух до 19 лет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, преступное сообщество состояло из восьми организованных групп, в которые входили граждане нескольких государств ближнего зарубежья. В Пермский край поставлялись крупные партии героина, расфасовывались на мелкие части и передавались нижним звеньям для реализации. Наркотики распространялись в Перми, Березниках, Соликамске и Лысьве. Преступники соблюдали строгие меры конспирации: часто меняли номера телефонов, использовали съемное жилье, привлекали к своей деятельности граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

"Группировку разрабатывали на протяжении года. В результате с 2014 года по 2015 год оперативники задокументировали 33 преступных эпизода. Задержание всех фигурантов проходило одновременно, чтобы не допустить утечки информации. Во время обысков по месту жительства подсудимых из тайников было изъято около 9 кг приготовленного для сбыта героина", - уточнили в МВД.

По данным ведомства, организатором сообщества был уроженец Таджикистана, его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные члены преступной группы приговорены к лишению свободы на срок от двух до 19 лет.

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