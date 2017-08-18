Источник: дети в Дмитрове отравились найденными на улице таблетками

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Четверо детей отравились таблетками, которые они нашли на дороге в подмосковном Дмитрове, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Четыре ребенка госпитализированы в Дмитрове в результате отравления неустановленными таблетками", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, препараты дети нашли на улице.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.