Директор управления строительства ФСИН в Волгограде подозревается в получении взятки

Красильников объяснил усталостью поражение в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболуСпорт 18 августа, 17:29
СМИ: один человек погиб при нападении неизвестного с ножом на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 17:25
Мифология СПИДа и ВИЧ: 10 самых распространенных заблужденийОбщество 18 августа, 17:25
Запущена англоязычная онлайн-видеоплатформа психологической помощиСоциальная ответственность 18 августа, 17:19
В Ростовской области собрали рекордные 12,3 млн тонн ранних зерновыхНовости партнеров 18 августа, 17:18
Макеты космического корабля, ледокола и скалодромы установят на Тверской в День городаМосква 18 августа, 17:09
В Киеве сообщили, что ЕС разрабатывает "план Маршалла" для Украины на €5 млрд ежегодноМеждународная панорама 18 августа, 17:06
Неизвестный напал с ножом на людей в ТуркуПроисшествия 18 августа, 17:01
Сборная России довольна условиями проживания на Универсиаде в ТайбэеСпорт 18 августа, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Директор государственного учреждения "Управление строительства-34 ФСИН России" и его заместитель задержаны в Волгограде по подозрению в получении крупной взятки. Об этом журналистам сообщила представитель регионального управления СК РФ Наталия Куницкая.
"За получение (взятки) в размере 2 млн рублей задержаны директор "Управления строительства-34 ФСИН России" и его заместитель. Подозреваемые в настоящее время задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Свою вину в содеянном задержанные не признают", - сказала Куницкая.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). Эта статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.
Преступная деятельность подозреваемых была пересечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД, резюмировали в управлении.