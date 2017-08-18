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Директор управления строительства ФСИН в Волгограде подозревается в получении взятки

Происшествия
18 августа, 16:58 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 18, августа. /ТАСС

Директор и его заместитель вину не признают

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ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Директор государственного учреждения "Управление строительства-34 ФСИН России" и его заместитель задержаны в Волгограде по подозрению в получении крупной взятки. Об этом журналистам сообщила представитель регионального управления СК РФ Наталия Куницкая.

"За получение (взятки) в размере 2 млн рублей задержаны директор "Управления строительства-34 ФСИН России" и его заместитель. Подозреваемые в настоящее время задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Свою вину в содеянном задержанные не признают", - сказала Куницкая.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). Эта статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Преступная деятельность подозреваемых была пересечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД, резюмировали в управлении.

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