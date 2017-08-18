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На чердаке жилого дома по Садовой-Спасской улице в Москве горит утеплитель

Происшествия
18 августа, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Площадь пожара достигла 80 квадратных метров

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© Наталья Дмитрак/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Утеплитель горит на чердаке здания на Садовой-Спасской улице в центре Москвы, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.

"Площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Происходит загорание утеплителя на чердаке здания", - сказал он.

По его словам, тушение пожара осложнено тем, что здание - старой постройки, с деревянными перекрытиями. "Пожарные делают все возможное для локализации возгорания", - подчеркнул Денисов.

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