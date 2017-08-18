На чердаке жилого дома по Садовой-Спасской улице в Москве горит утеплитель

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Утеплитель горит на чердаке здания на Садовой-Спасской улице в центре Москвы, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.
"Площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Происходит загорание утеплителя на чердаке здания", - сказал он.
По его словам, тушение пожара осложнено тем, что здание - старой постройки, с деревянными перекрытиями. "Пожарные делают все возможное для локализации возгорания", - подчеркнул Денисов.