На чердаке жилого дома по Садовой-Спасской улице в Москве горит утеплитель

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Утеплитель горит на чердаке здания на Садовой-Спасской улице в центре Москвы, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.

"Площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Происходит загорание утеплителя на чердаке здания", - сказал он.

По его словам, тушение пожара осложнено тем, что здание - старой постройки, с деревянными перекрытиями. "Пожарные делают все возможное для локализации возгорания", - подчеркнул Денисов.