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СМИ: на востоке Индии из-за наводнения погибли более 150 человек

Происшествия
19 августа, 11:34 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 19, августа. /ТАСС

Причиной ЧП стали муссонные дожди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнения в восточном индийском штате Бихар составило 153 человек, всего в зоне затопления оказались более 10 млн человек. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, причиной наводнения стали мощные муссонные ливни, не прекращавшиеся несколько дней.

По информации телеканала, в помощь пострадавшим от стихии районам направляются армейские подразделения, военнослужащие создают лагеря временного размещения беженцев от стихии. Власти развернули более 1,7 тыс. общественных бесплатных кухонь для жителей пострадавших регионов. Организован сброс с воздуха продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей деревень, отрезанных водой.

Сильные муссонные ливни, вызвавшие резкий подъем воды, обрушились на восток и северо-восток Индии в начале августа. Особенно пострадали штаты Бихар, Ассам, Западная Бенгалия, однако в последних двух штатах интенсивность дождей в последние дни снижается, указывает NDTV. По различным оценкам, всего жертвами стихии в пострадавших штатах стали более 300 человек.

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