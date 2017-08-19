СМИ: на востоке Индии из-за наводнения погибли более 150 человек

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнения в восточном индийском штате Бихар составило 153 человек, всего в зоне затопления оказались более 10 млн человек. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, причиной наводнения стали мощные муссонные ливни, не прекращавшиеся несколько дней.
По информации телеканала, в помощь пострадавшим от стихии районам направляются армейские подразделения, военнослужащие создают лагеря временного размещения беженцев от стихии. Власти развернули более 1,7 тыс. общественных бесплатных кухонь для жителей пострадавших регионов. Организован сброс с воздуха продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей деревень, отрезанных водой.
Сильные муссонные ливни, вызвавшие резкий подъем воды, обрушились на восток и северо-восток Индии в начале августа. Особенно пострадали штаты Бихар, Ассам, Западная Бенгалия, однако в последних двух штатах интенсивность дождей в последние дни снижается, указывает NDTV. По различным оценкам, всего жертвами стихии в пострадавших штатах стали более 300 человек.