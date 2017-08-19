Два человека пострадали в результате стрельбы в отеле в Торонто

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ОТТАВА, 19 августа. /ТАСС/. Двое мужчин получили множественные ранения в результате стрельбы в гостинице Hyatt Regency в центре Торонто (Канада). Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.
Стрельба произошла в номере на девятом этаже отеля рано утром по местному времени. Двое мужчин в возрасте старше 20 лет были госпитализированы с многочисленными огнестрельными ранениями, но их жизни вне опасности. Личные данные пострадавших не раскрываются. Другие постояльцы гостиницы не пострадали.
В полиции Торонто сообщили, что ведут розыск нескольких человек, которые могут быть причастны к стрельбе в отеле. Другой информации пока не поступало.