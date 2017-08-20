Источник: в Москве 22 итальянских туриста обратились к медикам с пищевым отравлением

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 20 итальянских туристов, проживающих в одном из московских отелей, обратились к медикам с жалобами на недомогание. Им была вызвана скорая помощь, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах столицы.

"Всего к медикам обратились 22 человека. Все они чувствуют себя удовлетворительно. По предварительным данным, один человек госпитализирован", - сказал собеседник агентства, отметив, что у всех пищевое отравление.

По его словам, в настоящее время наряды скорой помощи покидают здание отеля. Ведется проверка.