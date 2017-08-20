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Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 4,8 тыс. га

Происшествия
20 августа, 17:11 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, августа. /ТАСС

В тушении пожара задействованы более 1 тыс. человек и 229 единиц техники

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Площадь природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области превысила 4,8 тыс. га. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 15:00 (мск) на территории Усть- Донецкого лесничества, площадь пройденная огнем составила 4,87 тыс. га. Сегодня произведено 63 сброса вода (447 тонн). Всего за три дня произведено 339 сбросов (2010 тонн)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для тушения лесного пожара задействована группировка сил и средств в составе 1070 человек личного состава и 229 единиц техники.

В станице Верхнекундрюченской развернут областной межведомственный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлечены восемь воздушных судов: четыре из них от МЧС (два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-84), еще четыре от Южного военного округа (два вертолета Ми-8АМШТ, вертолет Ми-26 и самолет Ил-76).

Информация о возгорании лесного массива на территории Усть-Донецкого района в районе станицы Усть-Быстрянской поступила вечером 17 августа. Тогда в огне были 240 га территории.

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