В Чикаго за сутки в результате стрельбы погибли шесть человек

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Не менее шести человек погибли, еще 33 получили ранения в результате нескольких не связанных между собой случаев стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс) за последние сутки. Об этом сообщила в воскресенье газета Chicago Tribune.

По ее данным, самый крупный инцидент произошел в одном из районов на юге города, где неизвестный из автомобиля начал стрелять по группе людей, стоявших у ночного клуба. В результате погиб один человек, еще шесть пострадали. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Всего в городе за сутки произошло более десятка инцидентов со стрельбой.

В Чикаго, являющемся третьим крупнейшим по численности населения городом США, сложилась тяжелая криминогенная обстановка, обусловленная ростом организованной преступности. Каждые выходные полиция регистрирует десятки тяжких правонарушений, главным образом стычки между членами уличных банд, жертвами которых нередко становятся обычные жители города.

В 2016 году в Чикаго произошло в общей сложности более 760 случаев убийств. Это больше, чем в двух крупнейших городах США - Нью-Йорке и Лос-Анджелесе - вместе взятых.