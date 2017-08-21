Мосгорсуд отменил арест долей предприятий семьи экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о продлении обеспечительного ареста на доли уставного капитала предприятий, аффилированных, по мнению следствия, с бывшим главой Республики Марий Эл Леонидом Маркеловым, обвиняемым в получении крупной взятки.

"Решение Басманного суда от 10 июля отменить, направить материалы дела в тот же суд на новое рассмотрение в ином составе, апелляционную жалобу удовлетворить частично", - огласил судья.

Басманный суд ранее по ходатайству следователя наложил обеспечительный арест на доли уставного капитала шести организаций - ООО "Телекомпания "Регион 12", ООО "Июнь 2006", ООО "Кардинал", ООО "Воскресенский парк", ООО "Марийский цемент" и ООО "Чукшинский карьер". Всего было арестовано 116 объектов недвижимости - квартиры, дома, земельные участки, принадлежащие этим компаниям. Кадастровая стоимость имущества составляет около 550 млн рублей.

20 апреля Басманный суд также арестовал 23 объекта недвижимости Маркелова и его бывшей супруги на сумму 350 млн рублей. Таким образом, общая сумма всего арестованного имущества Маркелова, его бывшей супруги и мачехи составляет около 1 млрд рублей, что превышает максимальную сумму штрафа, если экс-чиновник будет признан виновным во взяточничестве, утверждает его защита. По словам адвоката Ирины Гриценко, арест на данное имущество был наложен необоснованно, так как мачеха Маркелова имеет к этим организациям опосредованное отношение, а решение об аресте имущества негативно влияет на экономическую деятельность организаций. Срок ареста имущества установлен до 3 октября 2017 года.

Главное управление Следственного комитета РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в получении взятки, его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвиняется по статье "Посредничество во взяточничестве". По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.