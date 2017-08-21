МЧС предупреждает о возможных подтоплениях в некоторых регионах Дальнего Востока

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ТАСС, 21 августа. Силы МЧС приведены на Дальнем Востоке в повышенную готовность в связи с надвигающимся с территории Китая циклоном. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра ведомства.
"Согласно прогнозу, днем 21 и ночью 22 августа в отдельных районах Амурской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, шквалы ветра при грозе до 20-25 м/с. 24 августа в Приморье пройдут сильные дожди. В результате возможного выпадения обильных осадков на реках могут возникнуть высокие дождевые паводки с резким подъемом уровня воды до трех метров", - сказали в пресс-службе.
В повышенной готовности к реагированию на ЧС находятся спасатели Амурской области, Приморского и Забайкальского краев. В последний в наиболее подверженные риску подтопления районы выдвинулись группы МЧС, оснащенные высокопроходимой техникой и плавсредствами. При наихудшем исходе они готовы эвакуировать граждан и снабжать их продуктами питания.