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Неизвестные повредили скульптуры на историческом здании начала ХХ века в Петербурге

Происшествия
21 августа, 19:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, августа. /ТАСС

По данным СМИ, речь идет о Доме Кирилловых на Большой Пушкарской улице

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга проведет проверку в связи с сообщением о повреждении скульптуры на фасаде исторического здания начала ХХ века на Петроградской стороне. Сообщение об акте вандализма и фотографии поврежденной статуи, на которой отсутствует голова, опубликовали в понедельник городские СМИ.

В КГИОП подтвердили, что в комитет поступила информация о повреждении, но проверка еще не проведена.

"У нас на завтра назначено мероприятие по контролю. В любом случае это было не санкционировано нами. Завтра наши два управления поедут, поговорят с жилищниками, после этого можно будет сделать вывод, что произошло", - сказали ТАСС в пресс-службе комитета.

По информации СМИ, речь идет о Доме Кирилловых на Большой Пушкарской улице. Он построен в 1908 году в стиле эклектизма. В его декоре использованы статуи сфинксов и скульптуры, изображающие людей.

КГИОП включил это здание в список выявленных объектов культурного наследия. Это означает, что любые изменения в облике здания должны согласовываться с органами охраны памятников.

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