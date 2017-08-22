СМИ: по крайней мере один человек погиб при землетрясении на итальянском острове Искья

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РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Землетрясение на итальянском острове Искья привело к гибели по крайней мере одного человека. Об этом сообщил во вторник новостной канал Rai News 24.
По его данным, погибла пожилая женщина. Подземный толчок магнитудой 3,6 привел к разрушениям зданий. Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться другие жертвы. Остров в Неаполитанском проливе оказался обесточен.