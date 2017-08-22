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Россиянину грозит в Белоруссии до 15 лет тюрьмы за блокировку компьютеров с целью хищения

Происшествия
22 августа, 10:48 UTC+3 МИНСК МИНСК 22, августа. /ТАСС

По данным следственного комитета по Минской области, 21-летний мужчина в июне прошлого года приехал в Белоруссию для ведения противоправной деятельности

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МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Гражданин России обвиняется в Белоруссии в несанкционированном блокировании компьютерной системы с целью хищения денежных средств граждан, за что может получить до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила во вторник ТАСС официальный представитель управления следственного комитета (СК) по Минской области Татьяна Белоног.

"Действия обвиняемого квалифицированы как совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору покушение на хищение путем использования компьютерной техники, компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе, а также разработка и использование вредоносных программ", - отметила она.

По информации Белоног, мужчина помещен под стражу. Следствием установлено, что неработающий 21-летний гражданин РФ в июне прошлого года целенаправленно приехал в Белоруссию для ведения противоправной деятельности. "Действуя по договоренности со своим "работодателем" из Москвы, он создал условия для использования вредоносных компьютерных программ, которые позволяли несанкционированно блокировать информацию, хранящуюся в компьютерной системе и на машинных носителях", - сказала представитель СК. Для разблокировки компьютеров обвиняемый требовал от граждан в среднем 50 белорусских рублей (около $25).

"Обвиняемый, действуя в сговоре с иными лицами, в течение двух месяцев 649 раз блокировал компьютерные устройства", - сообщила Белоног. В ходе следствия, по ее данным, установлено более 600 потерпевших. Общая сумма денежных средств, которыми намеревались завладеть фигуранты дела, составляет порядка 50 тыс. руб. (примерно $25 тыс.).

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