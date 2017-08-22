Пособника террористов экстрадировали в Россию из Германии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пособник террористов экстрадирован из Германии в Россию, в феврале 2013 года в отношении него было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

"Албаков Адам Сулумбекович, 1989 года рождения, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 208 УК РФ ("Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного законом"), экстрадирован сегодня из Германии в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что с мая 2012 года он поставлял в горы, где скрывалась банда террористов, продукты питания, одежду и медикаменты. Участники данной террористической группы в этот момент находились в федеральном розыске.

"В феврале 2013 года в отношении фигуранта было заведено уголовное дело. В связи с информацией о том, что он скрывается за пределами Российской Федерации, в феврале 2016 года Албаков был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - заключили в МВД.